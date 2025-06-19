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Сокрушительный удар МиГ-29: авиация ВСУ разнесла позиции россиян под Белгородом

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  • 19.06.2025, 10:07
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Сокрушительный удар МиГ-29: авиация ВСУ разнесла позиции россиян под Белгородом

Атаку провели двумя французскими управляемыми авиабомбами AASM Hammer.

Украинская тактическая авиация продолжает активное применение высокоточного вооружения по позициям российских войск. Очередной удар был нанесен по скоплению живой силы противника в поселке Козинка Белгородской области.

Атаку провел истребитель МиГ-29, вооруженный двумя французскими управляемыми авиабомбами AASM Hammer, сообщает Telegram-канал «Соняшник».

На обнародованном видео запечатлен момент, когда боеприпасы пробивают крышу здания и детонируют внутри, полностью уничтожая укрепленное укрытие с находившимся там личным составом.

По данным проекта WarArchive, удар пришелся по зданию в центральной части поселка: 50.462630; 35.591975.

AASM Hammer: эффективное оружие

Французские комплекты модернизации AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известные как Hammer, предназначены для превращения стандартных авиабомб в высокоточное дальнобойное оружие. В отличие от американских JDAM, французский вариант включает твердотопливный ускоритель, что существенно увеличивает дальность полета — до 15 км при низком сбросе и до 70 км при сбросе с высоты.

На вооружении ВСУ применяются, в частности, следующие модификации:

Hammer-250 – для 227-кг бомб Mk.82

Hammer-1000 – для 908-кг бомб Mk.84

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