Сокрушительный удар МиГ-29: авиация ВСУ разнесла позиции россиян под Белгородом 1 19.06.2025, 10:07

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Атаку провели двумя французскими управляемыми авиабомбами AASM Hammer.

Украинская тактическая авиация продолжает активное применение высокоточного вооружения по позициям российских войск. Очередной удар был нанесен по скоплению живой силы противника в поселке Козинка Белгородской области.

Атаку провел истребитель МиГ-29, вооруженный двумя французскими управляемыми авиабомбами AASM Hammer, сообщает Telegram-канал «Соняшник».

На обнародованном видео запечатлен момент, когда боеприпасы пробивают крышу здания и детонируют внутри, полностью уничтожая укрепленное укрытие с находившимся там личным составом.

По данным проекта WarArchive, удар пришелся по зданию в центральной части поселка: 50.462630; 35.591975.

AASM Hammer: эффективное оружие

Французские комплекты модернизации AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известные как Hammer, предназначены для превращения стандартных авиабомб в высокоточное дальнобойное оружие. В отличие от американских JDAM, французский вариант включает твердотопливный ускоритель, что существенно увеличивает дальность полета — до 15 км при низком сбросе и до 70 км при сбросе с высоты.

На вооружении ВСУ применяются, в частности, следующие модификации:

Hammer-250 – для 227-кг бомб Mk.82

Hammer-1000 – для 908-кг бомб Mk.84

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