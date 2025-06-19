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Leopard уничтожил укрытия россиян на Покровском направлении

  • 19.06.2025, 12:26
Leopard уничтожил укрытия россиян на Покровском направлении

Враг деморализован, а позиции выжжены.

В 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде Сухопутных войск Украины показали эффективную работу танка Leopard на Покровском направлении.

Экипаж «Херсон» из 1-го танкового батальона совершил прицельный удар по позициям врага.

Вследствие этого было уничтожено укрытие оккупантов. Соответствующие кадры показали в Сухопутных войсках Украины.

Танк нанес мощный удар по укрытию российских оккупантов. Прямая наводка, ювелирная точность и спокойная уверенность - результат не заставил себя ждать: позиции врага буквально выжжены, противник деморализован.

«Работает танк 5 отдельной тяжелой механизированной бригады - Leopard прямой наводкой уничтожает укрытия оккупантов на Покровском направлении. Четкая работа, точный огонь и холодный расчет - враг деморализован, а позиции выжжены!» - говорится в сообщении.

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