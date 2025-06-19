В Иране пропал интернет 19.06.2025, 13:43

Масштабное отключение длится уже второй день.

В Иране идет масштабное отключение интернета. Доступ к сети исчез со вчера и отсутстсвует до сих пор.

Об этом сообщает NetBlocks, которая занимается мониторингом свободы интернета в мире.

«По данным, Иран уже более 12 часов без доступа к интернету. Поскольку власти ввели общенациональное отключение Интернета, ссылаясь на вероятное «злоупотребление» сетью Израилем в военных целях», - сообщили представители ресурса.

Стоит добавить, что отключение серьезно затрудняет иранцам доступ к информации в момент роста напряжения в регионе. Ограничения затрагивают как мобильный интернет, так и проводные сети.

Как пишет AP, иранское государственное телевидение призвало граждан удалить с телефонов мессенджер WhatsApp, обвинив его в передаче данных в Израиль.

Однако компания Meta опровергла эти обвинения. Другие сообщения указывают на то, что Telegram, еще один популярный в Иране мессенджер, также был заблокирован, сообщает издание АР.

Напомним, масштабное отключение интернета в большинстве регионов Ирана началось 18 июня в 17:30 по местному времени. Как известно, трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

Также в среду, 18 июня, эфир иранского государственного телевидения был прерван - вместо обычной программы показали кадры уличных протестов с призывами продолжать акции.

Как сообщил израильский журналист Амих Штейн, спутниковый сигнал иранского вещателя был перехвачен, и в эфир вывели записи с протестов, проходивших на улицах страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com