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Дурову разрешили уезжать из Франции только в один город

  • 19.06.2025, 23:35
Дурову разрешили уезжать из Франции только в один город

И только на две недели.

Власти Франции разрешили предпринимателю Павлу Дурову покидать страну с 10 июля максимум на 14 дней подряд, но только для поездок в Дубай, узнала Le Monde.

Газета отмечает, что там «проживают его родственники» и находятся офисы Telegram. Бизнесмен также должен будет заранее уведомить следственного судью о своем отъезде.

Такое решение было вынесено по ходатайству о снятии с Дурова судебного надзора, которое тот подал в начале месяца. Следственная палата Апелляционного суда Парижа огласила решение 19 июня.

Согласно действовавшим ранее мерам судебного контроля Дурову было запрещено покидать Францию. Он также был обязан отмечаться в комиссариате полиции два раза в неделю. Источник Le Monde в суде сообщил, что «другие обязательства» судебного надзора остались для предпринимателя неизменными.

Адвокат Дурова Дэвид-Оливье Камински назвал «поддержание столь строгого судебного надзора» необоснованным и бессмысленным, как и обвинения, выдвинутые против его подзащитного, пишет Le Monde.

Во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. В августе 2024 года его задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог €5 млн и запретили покидать Францию.

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