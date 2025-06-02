В Сейме Литвы состоится выставка, посвященная Николаю Статкевичу
- 2.06.2025, 16:28
Его судьба стала символом мужества, принципиальности и верности свободной Беларуси.
5 июня в 13:00 в Сейме Литвы состоится открытие фотовыставки «Дорогой свободы», посвященной лидеру белорусского сопротивления, политзаключенному Николаю Статкевичу. Организаторами выступили Социал-демократическая партия Литвы, первый вице-спикер Сейма Юозас Олекас и партия «Народная Громада».
«Пять лет за решеткой, почти три года — в полной изоляции, без писем, без адвоката, без связи с родными. Его судьба стала символом мужества, принципиальности и верности свободной Беларуси.
Эта выставка — не только воспоминание о боли и несправедливости. Это голос солидарности, голос памяти. И голос надежды.
Приходите, чтобы вспомнить, поддержать, не забыть. Беларусь требует свободы. Беларусь — это люди. Такие, как Николай Статкевич.
Свободу политзаключенным!
Жыве Беларусь!», — говорится в сообщении организаторов, которое получил сайт Charter97.org.