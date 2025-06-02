закрыть
2 июня 2025, понедельник, 16:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сейме Литвы состоится выставка, посвященная Николаю Статкевичу

  • 2.06.2025, 16:28
В Сейме Литвы состоится выставка, посвященная Николаю Статкевичу

Его судьба стала символом мужества, принципиальности и верности свободной Беларуси.

5 июня в 13:00 в Сейме Литвы состоится открытие фотовыставки «Дорогой свободы», посвященной лидеру белорусского сопротивления, политзаключенному Николаю Статкевичу. Организаторами выступили Социал-демократическая партия Литвы, первый вице-спикер Сейма Юозас Олекас и партия «Народная Громада».

«Пять лет за решеткой, почти три года — в полной изоляции, без писем, без адвоката, без связи с родными. Его судьба стала символом мужества, принципиальности и верности свободной Беларуси.

Эта выставка — не только воспоминание о боли и несправедливости. Это голос солидарности, голос памяти. И голос надежды.

Приходите, чтобы вспомнить, поддержать, не забыть. Беларусь требует свободы. Беларусь — это люди. Такие, как Николай Статкевич.

Свободу политзаключенным!

Жыве Беларусь!», — говорится в сообщении организаторов, которое получил сайт Charter97.org.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров