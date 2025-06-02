Встреча делегаций Украины и РФ в Стамбуле завершилась 2.06.2025, 16:42

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Готовится новый обмен военнопленными.

Украинская и российская делегации завершили второй раунд переговоров в Стамбуле. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вильнюсе, готовится новый обмен пленными.

«Переговоры в Стамбуле только что завершились. Я как раз ожидаю полного отчета от господина Умерова. Они [делегации] обменялись мнениями, и мы готовим новый обмен военнопленными», – заявил Зеленский.

Встреча 2 июня длилась чуть более часа. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что сегодня продолжения переговоров не будет, а делегации вернутся домой.

Отмечается, что во время переговоров РФ и Украина подробно обсудили обмены, о чем будет официальное сообщение.

Следует отметить, что по информации главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на встрече Украина передала россиянам список детей, которых желает вернуть домой.

По его словам, речь идет о «сотнях» детей, которых россияне «незаконно депортировали, принудительно переместили или удерживают на временно оккупированных территориях».

«Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и продолжительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений», - сообщил глава ОП.

Как сообщил представитель МИД Турции, делегации России и Украины пошли на обед по окончании встречи.

По его словам, переговоры завершились «не отрицательно».

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