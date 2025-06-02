Россия на переговорах в Стамбуле отказалась от 30-дневного прекращения огня 5 2.06.2025, 18:16

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Также Москва отказалась от встречи Путин-Зеленский.

Представители Москвы на переговорах в Стамбуле 2 июня отвергли предложение украинской стороны о 30-дневном прекращении огня без дополнительных условий, сообщил по итогам встречи руководитель Минобороны Украины и глава делегации Рустем Умеров.

Также, как заявил министр, Россия не согласовала личную встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. О том что стороны во время переговоров, которые продлились около часа, не пришли «к конкретике» о встрече лидеров двух стран, также рассказал турецкий дипломатический источник «РИА Новости».

России и Украине удалось договориться лишь о взаимном обмене пленными, отметил Умеров, а также об обоюдном возврате тел погибших военных по формуле «6000 на 6000». «Мы договорились об обмене всех на всех тяжелораненых и тяжело больных военнопленных. Вторая категория — это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет. Всех на всех», — сказал он. Украинская делегация, по словам Умерова, предложила России организовать еще один раунд переговоров до конца июня.

Помимо этого, Украина передала России официальный список украинских детей, попавших на российскую территорию, которых необходимо вернуть. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНИАН. Это требование было включено в украинский меморандум с условиями прекращения огня, который Киев передал Москве за несколько дней до встречи в Стамбуле. В ответ на это глава российской делегации заявил, что Украине не следует «устраивать представление для бездетных европейских старушек», написал в X корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на собеседника, осведомленного о ходе обменов.

По данным Axios, которая приводит слова украинского чиновника, Россия передала свой меморандум Украине лишь в понедельник, в день встречи. Изложенная в нем позиция Кремля не изменилась. В частности, он требует выхода ВСУ из частично оккупированных областей Украины.

Российская сторона перед началом переговоров в Стамбуле попросила, чтобы представители США не присутствовали на встрече, сообщил Кэрролл со ссылкой на источник в украинской делегации. Аналогичную информацию привел спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE. «По нашему мнению, американцы должны присутствовать в комнате. Но россияне настояли, что их там быть не должно. Что они скрывают — это вопрос к ним», — прокомментировал он.

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