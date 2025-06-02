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Названы самые продаваемые смартфоны в Европе

  • 2.06.2025, 20:45
Названы самые продаваемые смартфоны в Европе

Устройства Apple вошли в топ-3.

Устройства Apple вошли в топ-3 самых продаваемых смартфонов в Европе в марте 2025 года. Популярные девайсы перечислены в отчете агентства Counterpoint Research (CR).

Самым востребованным телефоном в первом весеннем месяце оказался iPhone 16 Pro, который получил долю 6 процентов. Ниже расположились iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 — по 5 процентов каждый. В список также попали Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy A55 5G, Galaxy A16 5G, iPhone 16e и iPhone 15.

Специалисты Counterpoint Research обратили внимание на успех iPhone 16e: доступный телефон Apple, вышедший в феврале, сразу попал в топ-10 по европейским продажам. Аналитики заметили, что новый аппарат был бы еще успешнее, если бы не цена в 699 евро. Для сравнения, его предшественник iPhone SE 2022 года выпуска стоил дешевле — 519 евро.

Также аналитики CR отметили стабильный спрос на старые смартфоны Apple. Так, выпущенный в 2023 году iPhone 15 оказался на 10-м месте рейтинга с долей 2 процента. Причинами успеха назвали доступную цену и гарантию поддержки обновлениями.

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