Наталья Радина и Дмитрий Бондаренко встретились с министром иностранных дел Литвы 20.06.2025, 9:25

Беларусь остается в приоритете литовской внешней политики.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и директор Департамента восточной политики МИД Литвы Мантас Якимавичюс 19 июня встретились в Вильнюсе с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной и координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

«На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси и регионе, стратегия и политика Литвы и Евросоюза в отношении нашей страны, санкционное давление на режим Лукашенко и необходимость освобождения белорусских политзаключенных. Санкции против режима Лукашенко нужно сохранять и даже усиливать. Также чрезвычайна важна поддержка независимых медиа, которые доносят до белорусов правдивую информацию и противостоят массированной лукашенковско-путинской пропаганде; и правозащитных организаций, оказывающих помощь репрессированным. Это то, что необходимо делать сегодня, исходя из ситуации, в которой мы находимся. Стратегически же нужно понимать, что изменение ситуации в Беларуси возможно в недалекой перспективе, и Западу необходимо приложить усилия, чтобы вывести нашу страну из зоны российского влияния. Беларусь — часть Европы и ключевая страна для обеспечения европейской безопасности», — прокомментировала итоги встречи Наталья Радина.

«На встрече мы говорили, что белорусы, как и граждане Литвы, солидарны с украинцами, сражающимися за свою свободу и независимость, и очень важно, чтобы Литва, Польша, другие страны Евросоюза обращались к белорусам с посланием, что для Европы важна демократическая Беларусь. Мы говорили о том, что необходимо коммуницировать с белорусским обществом. Сегодня порядка 8 миллионов белорусов живут в своей стране, и около миллиона — за рубежом, в первую очередь, в странах-соседях. И от правильной коммуникации с белорусами зависит, будут ли они союзниками и друзьями стран ЕС, либо их огромный потенциал будет использован врагами демократии. Именно поэтому так важна поддержка белорусских независимых медиа. Министр Будрис отметил, что для литовского государства Беларусь является и всегда будет являться важным соседом и партнером, что у нас общая история, и что он верит в неизбежное демократическое будущее Беларуси», — отметил Дмитрий Бондаренко.

Наталья Радина, Кястутис Будрис и Дмитрий Бондаренко

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