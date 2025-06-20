В ГУР опубликовали доказательства каннибализма в войсках РФ 20.06.2025, 11:58

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Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов.

Российский оккупант считался пропавшим без вести. Но на самом деле его убил и съел сослуживец. Об этом свидетельствует радиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Украины.

«В очередном перехваченном украинскими разведчиками разговоре ― настоящий хоррор-детектив. Военнослужащий оккупационной армии, которого считали пропавшим, съел «побратим», - говорится в сообщении.

В перехвате можно услышать рассказ командира одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

По его словам, российский захватчик с позывным «Брелок» съел другого оккупанта, у которого был позывной «Фома». Последнего считали пропавшим, но на самом деле он никуда не убегал.

«Брелок» его завалил, а потом ел две недели», — говорит мужской голос на записи.

Позже и самого «Брелка» нашли мертвым.

«Говорят, 200 (погибший, — ред.) был. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений», — отметил оккупант.

«Брелок» и «Фома» проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Подразделение воюет на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

«Каннибализм — очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной», — подчеркнули в ГУР МО.

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