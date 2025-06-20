В Беларуси за отсутствие картофеля в магазине предлагают ввести штраф 11 20.06.2025, 12:04

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До 200 базовых.

За отсутствие картофеля в магазине предлагается ввести штраф — до 200 базовых величин. Сегодня базовая составляет 42 рубля.

Соответствующий проект изменений в административные кодексы внесла «депутат» Марина Ленчевская.

Ленчевская предлагает прописать ответственность за поставку плодоовощной продукции из стабилизационных фондов – штраф от 5 до 12 базовых величин, а для юридического лица — от 20 до 200 базовых.

Таким образом, максимальный размер штрафа составит 8400 рублей.

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