В США бензин — самый дешевый за четыре года 20.06.2025, 12:35

Американцы планируют рекордное количество поездок.

Ожидается, что рекордное количество водителей в США отправится в поездки на праздники ко Дню независимости (4 июля), которые начинаются на следующих выходных. Это обусловлено самыми низкими за четыре года ценами на бензин.

Об этом пишет отраслевое издание enkorr.ua.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), с 28 июня по 6 июля примерно 61,6 млн американцев будут путешествовать на автомобилях - это на 2,2% больше, чем в прошлом году. Прогноз был составлен до эскалации конфликта между Израилем и Ираном, вызвавшей рост цен на нефть и усилившей риски подорожания топлива в США.

Оптимизм относительно автомобильных поездок объясняется тем, что цены на бензин снизились примерно на 25 центов за галлон по сравнению с прошлым годом и являются самыми низкими для этого периода с 2021 года. Хотя длительная напряженность между Израилем и Ираном потенциально может подтолкнуть цены вверх, существенного влияния на потребление пока не ожидается.

«Поскольку цены были значительно ниже, чем в прошлом году, они несколько вырастут, но пока нет признаков возвращения к уровню прошлого лета», - сказала Айша Диас, пресс-секретарь AAA.

Несмотря на увеличение автомобильных путешествий, спрос на бензин, по прогнозам, не вырастет существенно из-за улучшения топливной эффективности транспортных средств. По данным Управления энергетической информации США, спрос, который на прошлой неделе был на 1% ниже, чем в 2024 году, вероятно, будет снижаться и в этом, и в следующем году.

В то же время ожидается снижение розничных цен на бензин в большинстве штатов до конца 2026 года.

Цены на нефть снижались в течение большей части 2025 года из-за того, что страны ОПЕК+ быстрее, чем ожидалось, наращивали поставки, а торговая политика администрации Трампа сдерживала спрос. Эти факторы помогли удержать цены на топливо, однако обострение между Ираном и Израилем становится новым риском, который может вызвать перебои в добыче и транспортировке сырой нефти, в частности в Ормузском проливе.

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