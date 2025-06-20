The Atlantic: Пропагандистская машина Путина сбилась с курса 20.06.2025, 13:17

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Возвращение Трампа спутало все карты.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом Россия ожидала укрепления своих позиций. Однако попытки США наладить отношения с Москвой обернулись неожиданным кризисом для Кремля — не геополитическим, а идеологическим, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Администрация Трампа предложила Путину целый ряд уступок: отказ от вступления Украины в НАТО, возможное признание аннексированного Крыма российским, отмену санкций и даже поддержку на Генассамблее ООН. Однако вместо победного настроя в России наблюдается растерянность. Пропагандистская машина, лишенная образа «главного врага» в лице США, сбилась с курса. Теперь врагом объявлен Европейский союз — куда менее внушительный оппонент для «имперской миссии».

Трамп сделал мирное соглашение между Россией и Украиной своей ключевой внешнеполитической целью, но Кремль оказался в тупике. С одной стороны, Путин не может отказаться от военной кампании, особенно на фоне незначительных успехов на фронте. С другой — он вынужден идти навстречу Вашингтону, рискуя потерять контроль над нарративом.

Американский переговорщик Стив Уиткофф, не имеющий дипломатического опыта, ведет переговоры с Путиным без переводчиков и фактически озвучивает российские тезисы. Тем не менее Москва понимает: решающим остается только мнение Трампа.

При этом экономическая политика США — особенно торговые тарифы — уже больно ударила по бюджету РФ, заставив Кремль использовать резервы. В итоге, несмотря на смену тона со стороны Вашингтона, Путин оказался в более уязвимой позиции, чем при прежней администрации.

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