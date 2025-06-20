Новичок напечатал на 3D-принтере дрон 1 20.06.2025, 14:35

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Дальность полета дрона достигает 209 км.

Инженер-энтузиаст Цун Сюй разработал и собрал с нуля полностью функциональный дрон вертикального взлета и посадки (VTOL) с крыльями, способный пролететь до 209 км за один полет. У начинающего конструктора нет познаний в аэродинамике, 3D-печати или cистемах автоматизированного проектирования, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Каркас и аэродинамические поверхности были напечатаны на бытовом 3D-принтере Bambu Lab A1. Остальные элементы — моторы, радиооборудование, аккумулятор и контроллеры — он интегрировал вручную, включая систему управления и питания. Для питания использовался аккумулятор высокой энергоемкости, что обеспечило до 3 часов автономного полета.

Дрон сочетает технологию вертикального взлета и посадки с крыльями для эффективного горизонтального полета, как у военных БПЛА. Это позволяет ему взлетать вертикально без взлетной полосы, а затем переходить в планирующий полет. Проект демонстрирует, как быстро доступные технологии стирают грань между любительскими и профессиональными разработками.

Сюй не раскрывает всех технических подробностей, но отмечает, что работа над проектом стала для него настоящим учебным курсом по аэродинамике, конструированию и быстрому прототипированию. Его разработка совпала с ростом интереса военных и промышленных структур к 3D-печати и автономным системам.

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