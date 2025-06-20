Умер создатель белорусского бренда Serge 20.06.2025, 15:24

Сергей Атрощенко

Фото: onliner

Сергею Атрощенко было 55 лет.

Белорусский бизнесмен Сергей Атрощенко умер 19 июня от тяжелого онкологического заболевания, пишет smartpress.by.

Больше всего Атрощенко известен как основатель бренда нижнего белья Serge и газеты «Обозреватель».

Он родился в 1970 году в Минске. Зарабатывать будущий бизнесмен учился еще в детстве. В одном из интервью он рассказывал, как в 10 лет резал лозу и «сдавал ее на Мозырскую фабрику». «Принес тысячу таких дубчиков — получи 4 рубля 50 копеек», — говорил он.

В 21 год (сразу после развала СССР) зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал бизнес с производства кроличьих шкурок, пошива и торговли на Сторожевском рынке в Минске меховыми шапками и шубами.

В 1996 году запустил производство белья. Компания Serge быстро развивалась: начав с 15 швейных машинок и стольких же швей, выросла до штата в 700 человек. Появились магазины по всей Беларуси, затем в СНГ и даже в отдельных странах Европы.

Параллельно Атрощенко выкупил газету «Свободные новости». Позже основал издание «Обозреватель».

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