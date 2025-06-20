Ирландия отказалась от угля для производства электроэнергии

Ирландия отказалась от угля для производства электроэнергии1
- 20.06.2025, 18:39
Последняя угольная ТЭС в стране переходит в резерв и при необходимости будет работать только на нефти.
Ирландская компания ESB объявила о прекращении использования угля на станции Moneypoint – единственной угольной ТЭС в Ирландии. Об этом сообщается на ее сайте.
Станция Moneypoint теперь переходит в статус резервного объекта до 2029 года. В случае необходимости она сможет работать на нефти по указанию ирландского оператора электросети EirGrid.
Постепенно объект превратится в площадку для размещения оборудования, необходимого для перехода страны к возобновляемым источникам энергии.
Важной частью этого процесса стало установление первого в Ирландии синхронного компенсатора, начавшего работать там в 2022 году. Это оборудование играет критически важную роль в поддержании стабильности электросети, так как помогает регулировать инерцию и частоту сети, когда система получает большие объемы электроэнергии от солнечных и ветровых электростанций.
Отказ от угольной генерации стал возможен благодаря быстрому развитию ветроэнергетики в Ирландии – она уже обеспечивает более трети электроэнергии страны, сообщает Bloomberg.