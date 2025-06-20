Путин: Вся Украина – наша 16 20.06.2025, 19:25

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Фото: Glavred

Диктатор РФ сделал ряд циничных заявлений на экономическом форуме в Петербурге.

Несмотря на продолжающиеся почти в ежедневном режиме бомбардировки украинских городов, в ходе которых гибнут и получают ранения десятки мирных жителей, диктатор РФ Владимир Путин считает россиян и украинцев одним народом. «Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — заявил он во время выступления на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

Путин также сообщил о якобы старинном правиле, согласно которому, по его мнению, захваченное российской армией переходит в собственность Москвы: «Вы знаете, у нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше».

При этом, развил диктатор свою мысль, у Кремля нет стремления добиться от Киева капитуляции — Россия настаивает на «признании Украиной реалий, которые сложились на земле». Так он прокомментировал утверждения ведущего сессии ПМЭФ о том, что позиция РФ по Украине аналогична требованию президента Дональда Трампа о капитуляции Ирана в контексте программы по созданию им ядерного оружия.

Помимо этого, Путин заявил, что не исключает дальнейший захват украинских Сум российской армией. «У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю, однако отметил, что сейчас такой задачи нет», — сказал он, добавив, что подразделения ВС РФ якобы продолжают наступление в Украине «по всем направлениям».

Это, однако, не помешало диктатору заявить, что Россия неоднократно на каждом этапе «СВО» предлагала Украине договориться о приостановке боевых действий. «Мы говорили: „Давайте сейчас лучше договариваться, потому что логика развития военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться, и тогда нам придется вести с вами переговоры с других, худших для вас позиций“. Так было несколько раз», — отметил он и сообщил о наличии «свидетелей» этого, имея в виду иностранных политиков.

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