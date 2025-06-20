У Путина спросили, почему Россия не защищает «союзнический» Иран 20.06.2025, 20:15

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Диктатор РФ в ответ заговорил о «русскоязычном» Израиле.

Диктатор РФ Владимир Путин отрицает, что Россия должна была начать «боевую операцию», после того как Израиль начал боевые действия против Ирана — стратегического российского союзника.

Об этом Путин заявил 20 июня во время выступления перед российскими пропагандистами.

По словам диктатора РФ — мол, в Израиле проживают почти 2 млн выходцев из бывшего СССР и РФ и потому это «почти русскоговорящая страна». При этом Путин заявил, что у Кремля «традиционно сложились добрые и дружеские отношения с арабским миром».

«Мы всегда выполняем свои обязательства. (…) Мы поддерживаем Иран в борьбе за его интересы по мирному атому (…). Кто говорит, что мы должны были сделать больше… Что, больше? Начинать какие-то боевые операции? У нас и так идут боевые операции с теми, кого мы считаем противниками. (…) Мы защищаем право Ирана на мирный атом. Мы построили атомный реактор в Иране и заключили контракты на еще два. Мы продолжаем эту работу, мы не эвакуируем наш персонал оттуда. (…) Разве это не поддержка Ирана?», — подытожил диктатор РФ.

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