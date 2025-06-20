В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 20.06.2025, 23:16

Фото: earthquaketrack.com

Стихийное бедствие настигло провинцию Семнан, где находится ракетный комплекс.

В северной иранской провинции Семнан зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, следует из данных на сайте Earthquaketrack.

Землетрясение произошло около 20:49 по Минску на глубине 10 км. Согласно информации сервиса, стихийное бедствие настигло Семнан и в начале октября 2024 года. Тогда эпицентр также находился на глубине 10 км, а магнитуда составляла 4,5.

Инициатива по ядерной угрозе (Nuclear Threat Initiative) сообщает, что в Семнане находится ракетный комплекс с полигоном для испытаний баллистических ракет и производственной мощности, а рядом расположен Иранский космический центр с пусковой инфраструктурой.

Кроме этого, в феврале базирующейся в Париже оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI) выпустил доклад, в котором говорится, что Секретное агентство Министерства обороны Ирана (SPND) активизировало усилия по созданию ядерных боеголовок на объектах «Шахруд» и «Семнан». Тегеран отвергает обвинения в наличии у него ядерного оружия, а также планов создать его.

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