закрыть
20 июня 2025, пятница, 23:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

  • 20.06.2025, 23:16
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Фото: earthquaketrack.com

Стихийное бедствие настигло провинцию Семнан, где находится ракетный комплекс.

В северной иранской провинции Семнан зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, следует из данных на сайте Earthquaketrack.

Землетрясение произошло около 20:49 по Минску на глубине 10 км. Согласно информации сервиса, стихийное бедствие настигло Семнан и в начале октября 2024 года. Тогда эпицентр также находился на глубине 10 км, а магнитуда составляла 4,5.

Инициатива по ядерной угрозе (Nuclear Threat Initiative) сообщает, что в Семнане находится ракетный комплекс с полигоном для испытаний баллистических ракет и производственной мощности, а рядом расположен Иранский космический центр с пусковой инфраструктурой.

Кроме этого, в феврале базирующейся в Париже оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI) выпустил доклад, в котором говорится, что Секретное агентство Министерства обороны Ирана (SPND) активизировало усилия по созданию ядерных боеголовок на объектах «Шахруд» и «Семнан». Тегеран отвергает обвинения в наличии у него ядерного оружия, а также планов создать его.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров