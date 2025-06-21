В Украине ликвидировали любимца российской пропаганды8
- 21.06.2025, 10:07
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Оккупант находился на должности командира одного из артиллерийских подразделений.
Украинские военные ликвидировали «любимца» российской пропаганды, командира одного из артиллерийских подразделений армии России Владимира Ильясова.
Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», на момент ликвидации Ильясов с позывным «Хопер» находился в звании капитана.
«Успешно демобилизованный любимец рашнпропаганден и крепостных, командир реактивной артиллерийской батареи капитан Ильясов «Хоппер» Владимир», - отметил Штефан.
Ильясов охотно «светился» в пропагандистских видео на фоне боевых машин. В одном из таких видео он сказал: «Армию люблю, в отпуск не хочу, стреляю хорошо. Слава артиллерии!».