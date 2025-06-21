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Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина

  • 21.06.2025, 12:44
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Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина
Валентина Талызина

Она восхищалась Лукашенко и поддерживала войну в Украине.

Умерла советская и российская актриса Валентина Талызина, сообщил Театр Моссовета. Артистке было 90 лет.

Талызина родилась в 1935 году. Сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах.

В фильмографии актрисы — советские картины «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «О бедном гусаре замолвите слово», «Большая перемена».

В «Иронии судьбы» Валентина Талызина не только сыграла одну из ролей, но и подарила свой голос главной героине — у Барбары Брыльской, исполнительницы роли Нади, был слишком сильный польский акцент.

В наше время играла, например, в сериале «Линии судьбы» начала 2000-х, а 90-летие встретила на сцене театра.

В 2024 году Талызина рассказывала в интервью белорусскому госТВ, что ей «очень нравится» Лукашенко. Актриса также поддерживала вторжение России в Украину.

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