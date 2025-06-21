Bloomberg: Маск нашел новую страну для продаж Tesla

Bloomberg: Маск нашел новую страну для продаж Tesla2
- 21.06.2025, 13:55
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Это один из крупнейших рынков.
Tesla планирует открыть свои первые салоны в Индии в июле. Компания, возглавляемая Илоном Маском, начнет официальную деятельность на третьем по величине автомобильном рынке мира, стремясь достичь роста в условиях падения продаж в Европе и Китае.
Об этом пишет Bloomberg.
Первая партия электромобилей уже прибыла в страну — это внедорожники Model Y с задним приводом, отправленные с китайского завода Tesla.
Tesla планирует открыть свой первый салон в Мумбаи уже в середине июля, а затем — в Нью-Дели.
«Дебют положит конец многолетней саге о выходе Tesla на рынок Индии — рынок, на который Маск давно положил глаз, но не решался выйти из-за разногласий относительно тарифов и местного производства», — говорится в публикации. — «Прорыв в выводе Tesla на рынок Индии произошел после того, как Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США в феврале».
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, пять автомобилей Model Y уже прибыли в Мумбаи с завода Tesla в Шанхае. Автомобили были задекларированы по цене 2,77 млн рупий ($31 988) и обложены импортной пошлиной в размере более 2,1 млн рупий — эта пошлина соответствует 70% пошлине Индии на полностью собранные импортные автомобили стоимостью до $40 000 плюс дополнительные сборы, как свидетельствуют документы.
«Ожидается, что модель поступит в продажу по цене более $56 000 долларов без учета налогов и страхования, хотя Tesla определит окончательную цену на основе своей маржи и стратегии позиционирования», — пишет Bloomberg — «Для сравнения, цена этой модели в США без учета налогов составляет $44 990, а с учетом налоговых льгот — $37 490».
Как сообщалось, первый пикап компании Tesla не очень удачно вышел на рынок. Cybertruck появился позже, чем обещал Илон Маск, и до сих пор не получил некоторые функции, которые произвели такое впечатление на первой презентации.
В июне крупнейший национальный пенсионный фонд Швеции AP7 сообщил, что добавил компанию Tesla Илона Маска в «черный список» и продал все акции американского производителя электромобилей.
В апреле Tesla открыла магазин в Саудовской Аравии. Таким образом, Илон Маск положил конец некогда ожесточенной вражде с одним из самых влиятельных людей королевства — Ясиром Аль-Румайяном, главой Public Investment Fund (PIF) с капиталом в $925 млрд.