Бомбардировщики B-2, способные нести противобункерную бомбу, вылетели с авиабазы в Миссури 21.06.2025, 14:12

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Трех-восьми таких бомб достаточно, чтобы полностью вывести из строя объект Фордо в Иране.

От двух до четырех бомбардировщиков B-2, способных нести противобункерную бомбу, вылетели из авиабазы Уайтмен в штате Миссури в западном направлении. Их сопровождают четыре самолета-заправщика.

Об этом рассказал в субботу, 21 июня, сайт «ХаАрец». Только при помощи бомбы, которую способны нести эти бомбардировщики, есть надежда разрушить подземный ядерный объект в Фордо, играющий ключевую роль в иранском проекте по созданию атомной бомбы.

То, что бомбардировщики вылетели не на восток, а на запад, указывает на то, что, скорее всего, конечной точкой их маршрута станет авиабаза на острове Гуам в Тихом океане. Пока не ясно, будут ли бомбардировщики перебазироваться с этой базы на базу Диего-Гарсия, которая расположена в 3500 километрах от Ирана, и с которой уже можно атаковать Иран.

Напомним, бывший министр обороны Израиля Йоав Галант написал статью, в которой попытался доказать, что Израиль в одиночку, без помощи США не сможет разбомбить ядерный объект Фордо.

«Объект Фордо построен в горах, окружающих Кум, углублен примерно на 90 метров под известняком и защищен дополнительными слоями железобетона и другими усиливающими конструкциями, которые повышают его способность выдерживать интенсивную воздушную атаку, — написал Галант. — Только одни военно-воздушные силы в мире способны уничтожить Фордо: ВВС США, — написали Галант и Фергюссон. — США специально спроектировали и построили противобункерную бомбу GBU-57A/B для этой цели».

Противобункерная бомба весит около 13 тонн и имеет длину около шести метров. Ее боеголовка содержит около 2,4 тонн взрывчатки. Бомба обернута в твердый стальной сплав и запускается с большой высоты. Падая, она разгоняется до скорости 2–3 Маха, проникает в цель и пробивает слои защиты, прежде чем взорваться. Трех-восьми таких бомб было бы достаточно, чтобы полностью вывести из строя объект Фордо.

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