Израиль ликвидировал главного оружейника иранских «прокси»
- 21.06.2025, 14:32
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ЦАХАЛ раскрыл подробности операции.
Используя точные разведданные истребители ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в Иране Бехнама Шахрияри, возглавлявшего в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) «Подразделение 190», отвечающее за поставку иранского оружия проиранским силам, пишут «Детали».
Об этом рассказала в субботу, 21 июня пресс-служба ЦАХАЛа. Шахрияри был ликвидирован в своем автомобиле, когда совершал в своем автомобиле инспекционную поездку по Западному Ирану. Место, где он был ликвидирован, расположено более чем в 1000 километрах от границ Израиля.
В рамках своей должности Шахрияри в течение многих лет вооружал различные террористические группировки, в том числе, «Хизбаллу» и ХАМАС и хуситов, чтобы реализовать планы иранского режима по уничтожению Израиля. Он поставлял террористам ракеты и снаряды, многие из которых были выпущены по Израилю во время войны.
Помимо этого, Шахрияри руководил переводом сотен миллионов долларов для финансирования террористической деятельности через свои уникальные связи в Турции и Ливане, используя сеть подставных компаний и обменных пунктов. Его устранение представляет собой серьезный удар по прокси-силам Ирана вокруг Израиля, подрывая их способности перегруппироваться и укрепиться.