ВСУ разбили россиян на Константиновском направлении 21.06.2025, 14:53

Уничтожены 15 единиц бронетехники и десятки оккупантов.

На Константиновском направлении бойцы украинского подразделения БПЛА «Феникс» нанесли серьезное поражение российским войскам. Атака противника, предпринятая 17 июня, была успешно отражена благодаря слаженной работе дронов и инженерных расчетов, сообщает ОСГВ «Хортица».

По данным украинских военных, враг попытался осуществить масштабный штурм, задействовав около 15 единиц тяжелой бронетехники, включая танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Однако еще на подходах к украинским позициям техника наткнулась на дистанционно установленные мины. Дальнейшее продвижение было сорвано благодаря действиям операторов FPV-дронов, которые добивали уже поврежденную бронетехнику.

По живой силе оккупантов наносились точные удары с воздуха: в ход шли уже беспилотники другого типа, работающие на сбросы, которые эффективно накрыли вражескую пехоту, выбравшуюся из поврежденных машин.

После первой волны атаки враг попытался задействовать мотопехотные подразделения, те самые мобильные группы, которые украинские бойцы называют «байкерами».

Но и их встретили минные ловушки и удары дронов. В результате ни одному из российских военных не удалось приблизиться к украинским позициям.

По оценке бойцов подразделения «Феникс», в ходе боя было уничтожено не менее 4 танков, 7 единиц другой тяжелой бронетехники, один багги и один мотоцикл. Кроме того, по предварительным данным, ликвидировано около 50 российских оккупантов.

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