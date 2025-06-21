«Началась охота»: в РФ заволновались из-за смены приоритетов ВСУ 3 21.06.2025, 15:28

2,524

Украинцы не жалеют боеприпасов.

Военкоры РФ сообщают, что после назначения Роберта «Мадьяра» Бровди командующим Сил беспилотных систем (СБС), украинские операторы БПЛА изменили приоритеты — теперь основными целями пилотов ВСУ стали вражеские экипажи. По их словам, представители Сил обороны используют все силы для выявления и уничтожения российских операторов дронов, пишет «Фокус».

Фото: Telegram / Мадяр

Российские блогеры-военкоры сообщают, что украинские экипажи БПЛА изменили основной акцент поражений после назначения Роберта «Мадьяра» Бровди командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Они отмечают, что теперь основными целями атак стали не логистика россиян, а дроновые экипажи ВС РФ, говорится в заметке одного из российских провоенных каналов.

Там добавляют, что после вступления «Мадьяра» на должность командующего СБС «началась охота» на российских операторов дронов, а украинские экипажи сейчас ослабили давление на логистику, а все силы «бросили на выявление и уничтожение» БПЛА-шников ВС РФ.

скриншот из Telegram

«Когда вычисляют «гнезда» [местоположение экипажа БПЛА — ред.], [то] используют все средства подавления. Не скупятся и отправляют «химари» [HIMARS — ред.]. Особое внимание уделяют оптоволокну», — сообщают россияне.

Другой провоенный российский блогер подтверждает факт начала «охоты» на российских пилотов. Он добавляет, что «никаких других объяснений этому просто не может быть».

скриншот из Telegram

«Как человек, который создавал подразделения БПЛА в Украине, и воевал с 2022 года, Мадьяр точно понимает, что надо делать, чтобы ослабить это звено у нас. У Мадьяра сейчас достаточно полномочий, чтобы привлекать дополнительные средства и устраивать охоту на наши расчеты», — говорится в сообщении российского военкора.

Он добавляет, что украинцы не жалеют боеприпасов и «бьют по [российским] пилотам Хаймарсами», что свидетельствует о том, что «противник [ВСУ — ред.} настроен на серьезные и последовательные действия».

Россияне говорят, что после назначения «Мадьяра» Бровди, украинские операторы БПЛА начали охотиться на вражеские экипажи. По их словам, ВСУ используют все силы для уничтожения российских операторов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com