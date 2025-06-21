TIME: Человек, который хочет спасти НАТО
- 21.06.2025, 15:32
Главная задача Рютте — убедить страны-члены увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказался в центре борьбы за будущее Альянса. Бывший премьер-министр Нидерландов, известный своей дипломатичностью и трудолюбием, теперь стремится укрепить единство блока на фоне растущей угрозы со стороны России и непредсказуемости США, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Главная задача Рютте — убедить страны-члены увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Это особенно важно на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности отказа от защиты союзников, не выполняющих финансовые обязательства. Уже на июньском саммите в Гааге Рютте надеется заручиться поддержкой лидеров НАТО.
При этом Рютте осознает: даже при росте расходов Европа по-прежнему зависит от США в области стратегических вооружений и ядерного сдерживания. Он активно ведет переговоры с лидерами стран, включая Чехию и Нидерланды, стараясь достичь консенсуса.
Особое внимание Рютте уделяет Украине. Он поддерживает поставки оружия и координирует внешнюю помощь, хотя осторожен в вопросе вступления страны в альянс. Сам он испытал шок после крушения MH17 в 2014 году, когда погибли почти 200 голландцев. С тех пор, по его словам, все иллюзии насчет Путина исчезли.
Рютте остается оптимистом, но предупреждает: Россия восстанавливает армию, и без срочных инвестиций НАТО может оказаться уязвимым. «Опасность в самоуспокоенности», — говорит он. «Если мы не увеличим расходы и не нарастим производство вооружений, Россия может попытаться сделать следующий шаг».