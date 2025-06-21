закрыть
21 июня 2025, суббота, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

TIME: Человек, который хочет спасти НАТО

  • 21.06.2025, 15:32
TIME: Человек, который хочет спасти НАТО

Главная задача Рютте — убедить страны-члены увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказался в центре борьбы за будущее Альянса. Бывший премьер-министр Нидерландов, известный своей дипломатичностью и трудолюбием, теперь стремится укрепить единство блока на фоне растущей угрозы со стороны России и непредсказуемости США, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Главная задача Рютте — убедить страны-члены увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Это особенно важно на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности отказа от защиты союзников, не выполняющих финансовые обязательства. Уже на июньском саммите в Гааге Рютте надеется заручиться поддержкой лидеров НАТО.

При этом Рютте осознает: даже при росте расходов Европа по-прежнему зависит от США в области стратегических вооружений и ядерного сдерживания. Он активно ведет переговоры с лидерами стран, включая Чехию и Нидерланды, стараясь достичь консенсуса.

Особое внимание Рютте уделяет Украине. Он поддерживает поставки оружия и координирует внешнюю помощь, хотя осторожен в вопросе вступления страны в альянс. Сам он испытал шок после крушения MH17 в 2014 году, когда погибли почти 200 голландцев. С тех пор, по его словам, все иллюзии насчет Путина исчезли.

Рютте остается оптимистом, но предупреждает: Россия восстанавливает армию, и без срочных инвестиций НАТО может оказаться уязвимым. «Опасность в самоуспокоенности», — говорит он. «Если мы не увеличим расходы и не нарастим производство вооружений, Россия может попытаться сделать следующий шаг».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров