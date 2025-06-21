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В ЕС предупредили Грузию

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  • 21.06.2025, 16:16
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В ЕС предупредили Грузию

Исторический шанс на членство может быть утрачен надолго.

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен, и Тбилиси рискует надолго утратить историческую возможность стать членом ЕС.

Об этом дипломат сказал во время выступления в Батуми по случаю Дня Европы, его цитирует портал SOVA.

Герчинский подчеркнул, что Грузия и Европейский Союз имеют долгую историю успешного партнерства, и эти отношения принесли много пользы грузинскому народу.

«Оглянитесь вокруг, посмотрите, что сделал для вас ЕС в ваших селах и городах», – отметил посол.

Он напомнил, что в 2023 году ЕС открыл двери для Грузии, предоставив ей статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

«Сегодня европейская интеграция Грузии приостановлена. Обидно, что Грузия может надолго упустить свой исторический шанс на членство в ЕС. Более того, демократия Грузии все еще находится в опасности», – подчеркнул посол.

По словам Герчинского, членство в ЕС – это не обязанность, а возможность, основанная на суверенном выборе народа и государства.

В конце выступления дипломат подчеркнул: если Грузия вернется на путь демократического развития, Европейский Союз готов снова работать вместе над ее вступлением. «Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии», – подытожил Герчинский.

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