Глава МИД Литвы об освобождении белорусских политзаключенных: Это еще не конец

Режим Лукашенко должен освободить всех узников совести.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал освобождение режимом Лукашенко 14 политзаключенных.

Об этом литовский министр написал в соцсети Х.

Будрис подтвердил, что освобожденные 14 политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, находятся в безопасности в Литве и получают надлежащую помощь.

Он также подчеркнул, что роль США в освобождении этих политических заключенных была решающей.

«Но это еще не конец. В белорусских тюрьмах все еще остаются более 1000 заложников. Все они должны быть освобождены без промедления», – написал Будрис.

Today, 14 political prisoners — including Siarhei Tsikhanousky — who were imprisoned by the Lukashenka regime, have been successfully released. They are now safe in Lithuania and are receiving proper care.



The US role in the release has been critical. But, this is not the end.… https://t.co/wnjuoGv6JF