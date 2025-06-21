Foreign Affair: К чему приведет смена режима в Иране 21.06.2025, 18:38

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Фото: Getty Images

Иранская «ось сопротивления» фактически разрушена.

Продолжающийся конфликт с Израилем может стать поворотным моментом в истории Ирана. Однако это вряд ли приведет к демократии. Гораздо вероятнее — трансформация страны из идеологической теократии в прагматичную авторитарную державу, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Под влиянием экономических провалов и международной изоляции курс аятоллы Хаменеи, правившего с 1989 года, оказался в тупике. Его мечта о «мировой исламской революции» обернулась внутренним недовольством, падением религиозности в обществе и провалом внешней политики. «Ось сопротивления» — сеть проиранских союзников на Ближнем Востоке — фактически разрушена.

Внутри страны власть постепенно смещается от клерикалов к прагматичным элитам — военным, технократам и националистам. Эти силы, вдохновленные опытом таких стран, как Саудовская Аравия, стремятся к нормализации отношений с Западом, экономическому развитию и отказу от идеологических догм. Уже в 2023 году началось восстановление связей с Саудовской Аравией, а недавно делегация из Эр-Рияда посетила Тегеран.

Признаки смещения приоритетов очевидны: на выборах население голосует за реформаторов, власти ослабляют религиозные запреты, а лидеры все чаще говорят о восстановлении связей с США и Израилем.

Смена режима, скорее всего, произойдет не через революцию, а через внутреннюю перезагрузку: отход от исламизма, переход к управлению страной в интересах стабильности и выживания. Как когда-то принц Аббас Мирза, подписавший непопулярный, но спасительный мир с Россией, новые лидеры Ирана могут выбрать дипломатию вместо идеологического конфликта.

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