закрыть
21 июня 2025, суббота, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affair: К чему приведет смена режима в Иране

  • 21.06.2025, 18:38
  • 1,258
Foreign Affair: К чему приведет смена режима в Иране
Фото: Getty Images

Иранская «ось сопротивления» фактически разрушена.

Продолжающийся конфликт с Израилем может стать поворотным моментом в истории Ирана. Однако это вряд ли приведет к демократии. Гораздо вероятнее — трансформация страны из идеологической теократии в прагматичную авторитарную державу, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Под влиянием экономических провалов и международной изоляции курс аятоллы Хаменеи, правившего с 1989 года, оказался в тупике. Его мечта о «мировой исламской революции» обернулась внутренним недовольством, падением религиозности в обществе и провалом внешней политики. «Ось сопротивления» — сеть проиранских союзников на Ближнем Востоке — фактически разрушена.

Внутри страны власть постепенно смещается от клерикалов к прагматичным элитам — военным, технократам и националистам. Эти силы, вдохновленные опытом таких стран, как Саудовская Аравия, стремятся к нормализации отношений с Западом, экономическому развитию и отказу от идеологических догм. Уже в 2023 году началось восстановление связей с Саудовской Аравией, а недавно делегация из Эр-Рияда посетила Тегеран.

Признаки смещения приоритетов очевидны: на выборах население голосует за реформаторов, власти ослабляют религиозные запреты, а лидеры все чаще говорят о восстановлении связей с США и Израилем.

Смена режима, скорее всего, произойдет не через революцию, а через внутреннюю перезагрузку: отход от исламизма, переход к управлению страной в интересах стабильности и выживания. Как когда-то принц Аббас Мирза, подписавший непопулярный, но спасительный мир с Россией, новые лидеры Ирана могут выбрать дипломатию вместо идеологического конфликта.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров