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У берегов США нашли корабль капитана Кука

  • 21.06.2025, 19:05
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У берегов США нашли корабль капитана Кука

Он затонул 250 лет назад.

У берегов американского штата Род-Айленда спустя 250 лет обнаружили затонувший корабль английского моряка, путешественника и первооткрывателя Джеймса Кука, пишет The Independent.

Как сообщает газета, между 1768 и 1771 годами судно «Индевор» стало первым европейским кораблем, добравшимся до восточной Австралии. В 1778 году оно затонуло у берегов США во время Войны за независимость. На протяжении столетий корабль считался потерянным, но теперь его останки были найдены в гавани Ньюпорта. «Индевор» использовался в том числе для перевозки британских войск и как теремное судно.

«Когда американцы и французы осадили гавань Ньюпорта, судно было одним из 13 судов, намеренно затопленных в качестве подводной преграды. Его так и не удалось спасти, и оно осталось затопленным», — говорится в материале.

По словам директора Австралийского национального морского музея Дэрил Карп, отчет экспертов об «Индеворе» стал результатом 25 лет археологических и подводных исследований. Останки корабля сравнили с описанием судна Кука от 1768 года. Ученым удалось их идентифицировать благодаря размерам деревянных брусьев.

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