У берегов США нашли корабль капитана Кука 21.06.2025, 19:05

1,128

Он затонул 250 лет назад.

У берегов американского штата Род-Айленда спустя 250 лет обнаружили затонувший корабль английского моряка, путешественника и первооткрывателя Джеймса Кука, пишет The Independent.

Как сообщает газета, между 1768 и 1771 годами судно «Индевор» стало первым европейским кораблем, добравшимся до восточной Австралии. В 1778 году оно затонуло у берегов США во время Войны за независимость. На протяжении столетий корабль считался потерянным, но теперь его останки были найдены в гавани Ньюпорта. «Индевор» использовался в том числе для перевозки британских войск и как теремное судно.

«Когда американцы и французы осадили гавань Ньюпорта, судно было одним из 13 судов, намеренно затопленных в качестве подводной преграды. Его так и не удалось спасти, и оно осталось затопленным», — говорится в материале.

По словам директора Австралийского национального морского музея Дэрил Карп, отчет экспертов об «Индеворе» стал результатом 25 лет археологических и подводных исследований. Останки корабля сравнили с описанием судна Кука от 1768 года. Ученым удалось их идентифицировать благодаря размерам деревянных брусьев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com