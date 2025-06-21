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Освобождены двое граждан Латвии

  • 21.06.2025, 20:45
Освобождены двое граждан Латвии

Рига призывает продолжать давление на режим Лукашенко.

В числе 14 политзаключенных, освобожденных 21 июня из мест несвободы в Беларуси, двое граждан Латвии, следует из сообщения латвийского Министерства иностранных дел.

«Благодаря лидерству Соединенных Штатов — президента Дональда Трампа и специального посланника президента США Кита Келлога — сегодня были освобождены 14 <…> граждан, заключенных в Беларуси, в том числе два гражданина Латвии — Юрийс Ганинс и Дмитрийс Михайловс. Мы рады, что среди освобожденных оказался также Сергей Тихановский», — говорится в заявлении.

«Режим [Александра] Лукашенко все еще удерживает более 1.000 политзаключенных и продолжает использовать мигрантов как инструмент давления на границах с Латвией, Литвой и Польшей. Чтобы изменить эту ситуацию, международное давление на Беларусь должно продолжаться», — подчеркнул латвийский МИД.

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