Освобождены двое граждан Латвии
- 21.06.2025, 20:45
Рига призывает продолжать давление на режим Лукашенко.
В числе 14 политзаключенных, освобожденных 21 июня из мест несвободы в Беларуси, двое граждан Латвии, следует из сообщения латвийского Министерства иностранных дел.
«Благодаря лидерству Соединенных Штатов — президента Дональда Трампа и специального посланника президента США Кита Келлога — сегодня были освобождены 14 <…> граждан, заключенных в Беларуси, в том числе два гражданина Латвии — Юрийс Ганинс и Дмитрийс Михайловс. Мы рады, что среди освобожденных оказался также Сергей Тихановский», — говорится в заявлении.
«Режим [Александра] Лукашенко все еще удерживает более 1.000 политзаключенных и продолжает использовать мигрантов как инструмент давления на границах с Латвией, Литвой и Польшей. Чтобы изменить эту ситуацию, международное давление на Беларусь должно продолжаться», — подчеркнул латвийский МИД.