Не смогли дозвониться в бункер аятоллы: сорвались переговоры США и Ирана 21.06.2025, 20:57

Али Хаменеи

Али Хаменеи не вышел на контакт.

Президент США Дональд Трамп хотел провести переговоры с Ираном, однако верховный лидер аятолла Али Хаменеи не вышел на связь. К нему не смогли дозвониться.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытались без лишнего шума организовать на этой неделе встречу с Ираном. Она должна была пройти в Стамбуле между высокопоставленными официальными лицами Вашингтона и Тегерана.

В частности, в понедельник во время встречи с лидерами G7 в Канаде, Трампу позвонил Эрдоган. Он предложил ему провести на следующий день в Стамбуле встречу между официальными представителями двух стран для изучения дипломатического решения войны Израиля и Ирана.

Трамп согласился и сообщил Эрдогану, что он готов отправить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа. Более того, глава Белого дома был готов лично отправится в Турцию, чтобы встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, если это было необходимо для заключения сделки.

Представитель Белого дома сообщил, что за несколько часов до звонка Эрдогана, Трамп получил «сигналы» от иранцев по другими неофициальным каналам, что они хотели встретиться. Чиновник отметил, что хоть личное участие Трампа и обсуждалось, но более серьезный план заключался в отправке Уиткоффа.

Источники рассказали, что после этого Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан пределам это предложение Пезешкиану и главе испанского МИД Аббасу Арагчи.

Согласно двум американским чиновникам, Пезешкиан и Арагчи пытались связаться с верховным лидером Ирана, чтобы получить его одобрение. Но Хаменеи, который скрывался из-за страха быть убитым Израилем, не был доступен.

Через несколько часов иранская сторона сообщила туркам, что не может получить одобрение Хаменеи. Затем Турция сообщила США, что встреча отменяется.

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