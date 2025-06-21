Наталья Дулина: Я категорически отказалась писать прошение о помиловании
- 21.06.2025, 21:50
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Экс-политзаключенная поделилась деталями освобождения.
Экс-политзаключенная преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, которую освободили 21 июня, в интервью «Белсату» призналась, что не хотела уезжать из Беларуси.
Когда она уезжала, заместитель начальника колонии ей сказал: «Дулина, последний раз, есть возможность признать вину».
— Я сказала: «Нет». Он говорит: «Ну, значит, на расстрел», — вспоминает она диалог и добавляет, что привыкла к этим «оперативным шуткам».
— Я, честно говоря, очень не хотела уезжать из Беларуси. Мне оставалось полгода, я в декабре должна выходить. И я бы, конечно, была рада, если бы взяли кого-то другого. Но, к сожалению, мне не дали возможности как-то самой решать, понимаете?
Если бы я сейчас вернулась в то время, о котором я рассказала, и зная, что это такое, я бы уклонилась.