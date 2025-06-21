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ВВС Израиля уничтожили три иранских истребителя F-14

  • 21.06.2025, 22:01
  • 1,102
ВВС Израиля уничтожили три иранских истребителя F-14

Тегеран приобрел их у США в 70-х годах.

Недавно БПЛА ВВС Израиля атаковали три истребителя F-14 в центральном Иране. ЦАХАЛ выложил видео ударов по самолетам-перехватчикам четвертого поколения F-14 Tomcat, пишет сайт «Детали».

Вечером в субботу истребители ВВС Израиля продолжают атаковать военную инфраструктуру в центральной части Ирана.

В понедельник ЦАХАЛ также сообщил об уничтожении двух истребителей F-14, которые находились в аэропорту Тегерана. Иран приобрел у США многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat в 70-х годах.

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