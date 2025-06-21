ВВС Израиля уничтожили три иранских истребителя F-14
- 21.06.2025, 22:01
- 1,102
Тегеран приобрел их у США в 70-х годах.
Недавно БПЛА ВВС Израиля атаковали три истребителя F-14 в центральном Иране. ЦАХАЛ выложил видео ударов по самолетам-перехватчикам четвертого поколения F-14 Tomcat, пишет сайт «Детали».
Вечером в субботу истребители ВВС Израиля продолжают атаковать военную инфраструктуру в центральной части Ирана.
צה״ל תקף מטוסי קרב מסוג F14 של הכוחות הצבאיים האיראניים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 21, 2025
כלי טיס של חיל האוויר תקף לפני זמן קצר, שלושה מטוסי קרב מסוג F14 של הכוחות הצבאיים האיראניים במרכז איראן.
בנוסף, מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים כעת תשתיות צבאיות במרכז איראן pic.twitter.com/j3zd2ZtV4W
В понедельник ЦАХАЛ также сообщил об уничтожении двух истребителей F-14, которые находились в аэропорту Тегерана. Иран приобрел у США многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat в 70-х годах.