Европа разрабатывает новый дрон-камикадзе 21.06.2025, 22:55

1,020

Фото: Interesting Engineering

Боевой опыт из Украины лег в основу разработки нового оружия.

Европейская ракетная компания MBDA представила на Парижском авиасалоне прототип нового баражирующего боеприпаса, разработанного с учетом опыта применения иранских Shahed в ходе войны в Украине. Новый дрон получил рабочее название One-Way Effector. Он предназначен для перегрузки вражеской ПВО, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Аппарат длиной около 3 метров оснащен реактивным двигателем, развивает скорость до 400 км/ч и способен нести боеголовку массой 36 кг на расстояние до 500 км. Это делает его более скоростным, но менее дальнобойным по сравнению с Shahed-136, чья дальность превышает 1 000 км.

Цель MBDA — создать дешевое, массовое вооружение, способное сопровождать и усиливать атаки крылатых и баллистических ракет. По словам представителя MBDA, стоимость одного One-Way Effector составит лишь «долю стоимости крылатой ракеты».

Проект активно поддерживается французскими военными, а также реализуется при участии неназванного автопроизводителя, что должно обеспечить выпуск до 1 000 дронов в месяц. Для удешевления планируется использовать готовые компоненты, включая боеголовки от 155-мм артиллерийских снарядов.

Хотя дрон не оснащен ИИ для роевого взаимодействия, его можно запускать залпами, формируя «стаю», способную перегрузить ПВО противника.

Первый полет дрона ожидается осенью 2025 года. Если французское агентство вооружений DGA утвердит контракт, серийное производство может стартовать уже в 2027 году.

Проект отражает новую европейскую стратегию: ставка на массовое, дешевое и эффективное оружие, способное изменить ход будущих высокоинтенсивных конфликтов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com