Против бывшего замминистра обороны России возбудили новое дело 22.06.2025, 6:00

Соратника Шойгу обвиняют во взятке.

В отношении бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на материалы дела и источники РИА «Новости».

По данным ТАСС, уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено в конце мая. Следствие утверждает, что Иванов получил 152 миллиона рублей от главы компании «Олимпстрой» Александра Фомина.

Тимур Иванов находится под арестом с апреля 2024 года. Его обвиняют в получении взяток на сумму свыше одного миллиарда рублей. По версии следствия, курируя строительные и ремонтные проекты Минобороны, Иванов вступил в сговор с другими лицами для получения незаконного вознаграждения при заключении подрядов. Иванов свою вину не признает.

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