США нанесли удары по Ирану 22.06.2025, 8:10

Атакованы три ядерных объекта.

Соединенные Штаты Америки присоединились к операции Израиля против ядерных и военных объектов Ирана. Нанесены удары по трем объектам.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана», - сообщил он.

По словам Трампа, на объект в Фордо были сброшены все бомбы, а самолеты благополучно возвращаются на базу.

«Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас - время для мира», - добавил он.

О результатах этой атаки пока подробностей нет.

Стоит отметить, что по этим иранским объектам уже несколько дней наносит удары Израиль.

Позже Трамп опубликовал в Truth Social скриншот из OSINT-аккаунта Open Source Intel с текстом «Фордо больше нет».

В то же время, американский чиновник сообщил изданию Reuters, что бомбардировщики B-2 принимали участие в атаке США на Иран.

«B-2 может быть оснащен для перевозки 30000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенного для уничтожения целей глубоко под землей. Это оружие, которое, по словам экспертов, может быть использовано для удара по ядерной программе Ирана, включая Фордо», - пишет издание.

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