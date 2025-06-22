закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены

  • 22.06.2025, 8:20
  • 6,302
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Фото: Carlos Barria/Pool/REUTERS

Президент США выступил с обращением к нации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиаудары Вашингтона по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане - были «впечатляющим военным успехом». Глава американского государства выступил с обращением к нации в Белом доме в субботу, 21 июня, передает «Немецкая волна».

Американский лидер добавил, что ключевые ядерные объекты Ирана «полностью и всецело уничтожены» в результате ударов.

Президент США: Тегеран должен заключить мир

Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе «мы будем атаковать» другие цели в Иране. «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней», - указал глава Белого дома.

Он также поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сказав, что они работали как «команда», чтобы устранить эту «ужасную угрозу Израилю».

Трамп не стал прямо упоминать о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном законченной - при условии, что Иран сядет за стол переговоров, уточнила медиакомпания BBC.

США перебросили в регион значительные военные силы и средства, что, как отметил Трамп, говорит о том, что Вашингтон при необходимости готов действовать очень быстро.

Выступление Трампа длилось около четырех минут. Во время обращения за спиной президента США стояли вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс), госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Белый дом: Трамп переговорил с Нетаньяху после ударов

После того как американские военные нанесли удары по трем иранским объектам, у американского лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Соединенные Штаты также «предупредили Израиль перед ударами», сказал чиновник агентству AFP.

Нетаньяху выступил с заявлением относительно ударов США. «Мы с президентом Трампом часто говорим: «Мир через силу». Сначала приходит сила, а затем мир», - указал он. «И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой», - добавил глава кабмина Израиля.

Представители Пентагона: США сбросили бункерные бомбы

По сведениям телекомпании Fox News, при атаке на Фордо были использованы шесть бункерных бомб, а по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет Tomahawk.

В свою очередь высокопоставленные представители Министерства обороны США заявили, что в ходе атаки использовались бункерные бомбы GBU-57A, причем на каждый из ядерных объектов было сброшено по две из них, передала медиакомпания BBC.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров