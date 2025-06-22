Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены 22.06.2025, 8:20

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Фото: Carlos Barria/Pool/REUTERS

Президент США выступил с обращением к нации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиаудары Вашингтона по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане - были «впечатляющим военным успехом». Глава американского государства выступил с обращением к нации в Белом доме в субботу, 21 июня, передает «Немецкая волна».

Американский лидер добавил, что ключевые ядерные объекты Ирана «полностью и всецело уничтожены» в результате ударов.

Президент США: Тегеран должен заключить мир

Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе «мы будем атаковать» другие цели в Иране. «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней», - указал глава Белого дома.

Он также поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сказав, что они работали как «команда», чтобы устранить эту «ужасную угрозу Израилю».

Трамп не стал прямо упоминать о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном законченной - при условии, что Иран сядет за стол переговоров, уточнила медиакомпания BBC.

США перебросили в регион значительные военные силы и средства, что, как отметил Трамп, говорит о том, что Вашингтон при необходимости готов действовать очень быстро.

Выступление Трампа длилось около четырех минут. Во время обращения за спиной президента США стояли вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс), госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

President Donald J. Trump Delivers Address to the Nation, June 21, 2025 https://t.co/yutRDvtWv0 — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

Белый дом: Трамп переговорил с Нетаньяху после ударов

После того как американские военные нанесли удары по трем иранским объектам, у американского лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Соединенные Штаты также «предупредили Израиль перед ударами», сказал чиновник агентству AFP.

Нетаньяху выступил с заявлением относительно ударов США. «Мы с президентом Трампом часто говорим: «Мир через силу». Сначала приходит сила, а затем мир», - указал он. «И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой», - добавил глава кабмина Израиля.

Представители Пентагона: США сбросили бункерные бомбы

По сведениям телекомпании Fox News, при атаке на Фордо были использованы шесть бункерных бомб, а по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет Tomahawk.

В свою очередь высокопоставленные представители Министерства обороны США заявили, что в ходе атаки использовались бункерные бомбы GBU-57A, причем на каждый из ядерных объектов было сброшено по две из них, передала медиакомпания BBC.

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