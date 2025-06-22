Первая в истории боевая миссия GBU‑57: Фордо «исчез» после авиаудара США 22.06.2025, 10:23

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Операция была тщательно спланирована и держалась в строжайшем секрете.

Соединенные Штаты Америки предприняли масштабную военную операцию против Ирана, нанеся точные удары по трем иранским ядерным объектам.

Эта операция, произошедшая в ночь на 22 июня, стала крупнейшим военным вмешательством США в регионе за последние десятилетия и ознаменовала официальное вступление в войну с Ираном. Dialog.UA разбирался в деталях.

ВВС и ВМС США провели массированные атаки на ключевые ядерные объекты страны: Фордо, Нетенз и Исфахан. Подземный комплекс Фордо, расположенный глубоко под землей, подвергся удару от шести до двенадцати сверхмощных бомб GBU-57.

Эти 13,5-тонные бомбы, каждая из которых содержит около 2,5 тонн взрывчатки, были доставлены на цели самолетами-невидимками B-2.

Отличительной чертой этой операции стало первое в истории боевое применение GBU-57 со стороны США.

Объекты Нетенз и Исфахан также были атакованы: подводные лодки выпустили по ним около тридцати крылатых ракет Tomahawk. Дополнительно по Нетензу были сброшены две противобункерные бомбы.

Операция была тщательно спланирована и держалась в строжайшем секрете. Бомбардировщики B-2 совершили вылет с базы Уитмен в США, достигли Ирана и благополучно вернулись без потерь.

Президент США Дональд Трамп из Белого дома поздравил американские Вооруженные силы с «впечатляющим военным успехом». Он заявил: «Все самолеты благополучно вернулись домой. Настало время мира!».

Лидер США также предупредил Тегеран, что если тот не согласится на мир, «есть еще много целей, и следующие удары будут намного хуже».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность США, отметив, что обещание уничтожить ядерные объекты Ирана было выполнено. Тем временем Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

Иранские СМИ угрожают США и американским гражданам. Тегеран уже обрушил на Израиль новую волну ракет. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что не будет приостанавливать свои разработки.

После обследования объектов радиоактивных утечек, предварительно, обнаружено не было. Эта атака является крупнейшей военной операцией США против Ирана за последние десятилетия. Использование сверхмощных бомб GBU-57 подчеркивает серьезность намерений Вашингтона. Однако в США уже начались дискуссии о правомерности этих ударов без одобрения Конгресса.

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