Трамп отреагировал на освобождение Сергея Тихановского 22.06.2025, 11:09

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США опубликовал сообщение в собственной соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на освобождение Сергея Тихановского. В своей собственной соцсети truthsocial.com он разместил ссылку на материал издания Sky News, посвященное этому событию.

Публикация вышла 21 июня. Ее название «Лидер беларусской оппозиции Сергей Тихановский освобожден из тюрьмы после редкого визита высокопоставленного посланника США». В публикации сообщается, что Тихановский был освобожден вместе с 13 другими политзаключенными после переговоров Александра Лукашенко и Кейта Келлогга, который является спецпредставителем Трампа по Украине. «Г-н Келлогг стал самым высокопоставленным официальным лицом США за многие годы, посетившим Беларусь, которая является близким союзником России», — отмечает издание.

«Спасибо, президент Трамп», — написал Трамп о самом себе.

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