закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран раскрыл, какую новую тактику обстрела Израиля он применил

  • 22.06.2025, 11:56
  • 3,228
Иран раскрыл, какую новую тактику обстрела Израиля он применил

Заявление сделал один из пресс-секретарей КСИР.

Командование Корпуса стражей Исламской революции объявило, что, в ответ на обстрел американскими бомбардировщиками своих ядерных объектов, был произведен обстрел Израиля, в ходе которого была применена новая тактика, пишут «Детали».

Об этом рассказал в воскресенье, 22 июня сайт 12-го телеканала. Заявление сделал один из пресс-секретарей КСИР.

По словам пресс-секретаря, при атаке на Израиль впервые было применено сочетание баллистических ракет с боеголовкой большой разрушительной силы и ракет, способных обмануть израильские ПВО.

Пресс-секретарь также назвал цели утренней ракетной атаки:

Аэропорт «Бен-Гурион»

«Институт биологических исследований» (что КСИР под этим подразумевает, не совсем понятно).

Военные базы.

По предварительным данным, в результате иранской атаки имеются серьезные разрушения в нескольких местах. По предварительным данным, пострадало 23 человека. Один получил травмы средней степени тяжести, другие ранены легко.

Воздушная тревога была рано утром в воскресенье, 22 июня, по всему Израилю. Это был первый ракетный обстрел после ночной атаки американских бомбардировщиков на ключевые ядерные объекты Ирана. В 07:38 под ударом оказались практически весь Гуш-Дан, весь центр и весь север страны.

В 07:42 атакованы были Хайфа, север Голанских высот и странная дуга, охватывающая округ Шарон, округ Шфела, Иерусалим, но не Тель-Авив.

Вот где прозвучала сирена во время следующих обстрелов. В 07:44:

В 07:48

В 08:02

В то же время в Хайфе сообщили о необычном событии: падения были, но сигнал тревоги не прозвучал.

В 10:00 были подведены окончательные итоги. По Израилю было выпущено 35 ракет. Большинство из них были сбиты. Всего было три попадания: в Тель-Авиве, в Хайфе и в Нес-Ционе. Другой ущерб мог быть вызван падением обломков ракет. Ранено было 23 человека. Один получил ранение средней степени тяжести, другие ранены легко.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров