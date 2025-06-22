Иран раскрыл, какую новую тактику обстрела Израиля он применил 22.06.2025, 11:56

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Заявление сделал один из пресс-секретарей КСИР.

Командование Корпуса стражей Исламской революции объявило, что, в ответ на обстрел американскими бомбардировщиками своих ядерных объектов, был произведен обстрел Израиля, в ходе которого была применена новая тактика, пишут «Детали».

Об этом рассказал в воскресенье, 22 июня сайт 12-го телеканала. Заявление сделал один из пресс-секретарей КСИР.

По словам пресс-секретаря, при атаке на Израиль впервые было применено сочетание баллистических ракет с боеголовкой большой разрушительной силы и ракет, способных обмануть израильские ПВО.

Пресс-секретарь также назвал цели утренней ракетной атаки:

Аэропорт «Бен-Гурион»

«Институт биологических исследований» (что КСИР под этим подразумевает, не совсем понятно).

Военные базы.

По предварительным данным, в результате иранской атаки имеются серьезные разрушения в нескольких местах. По предварительным данным, пострадало 23 человека. Один получил травмы средней степени тяжести, другие ранены легко.

Воздушная тревога была рано утром в воскресенье, 22 июня, по всему Израилю. Это был первый ракетный обстрел после ночной атаки американских бомбардировщиков на ключевые ядерные объекты Ирана. В 07:38 под ударом оказались практически весь Гуш-Дан, весь центр и весь север страны.

В 07:42 атакованы были Хайфа, север Голанских высот и странная дуга, охватывающая округ Шарон, округ Шфела, Иерусалим, но не Тель-Авив.

Вот где прозвучала сирена во время следующих обстрелов. В 07:44:

В 07:48

В 08:02

В то же время в Хайфе сообщили о необычном событии: падения были, но сигнал тревоги не прозвучал.

В 10:00 были подведены окончательные итоги. По Израилю было выпущено 35 ракет. Большинство из них были сбиты. Всего было три попадания: в Тель-Авиве, в Хайфе и в Нес-Ционе. Другой ущерб мог быть вызван падением обломков ракет. Ранено было 23 человека. Один получил ранение средней степени тяжести, другие ранены легко.

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