Иран раскрыл, какую новую тактику обстрела Израиля он применил
- 22.06.2025, 11:56
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Заявление сделал один из пресс-секретарей КСИР.
Командование Корпуса стражей Исламской революции объявило, что, в ответ на обстрел американскими бомбардировщиками своих ядерных объектов, был произведен обстрел Израиля, в ходе которого была применена новая тактика, пишут «Детали».
Об этом рассказал в воскресенье, 22 июня сайт 12-го телеканала. Заявление сделал один из пресс-секретарей КСИР.
По словам пресс-секретаря, при атаке на Израиль впервые было применено сочетание баллистических ракет с боеголовкой большой разрушительной силы и ракет, способных обмануть израильские ПВО.
Пресс-секретарь также назвал цели утренней ракетной атаки:
Аэропорт «Бен-Гурион»
«Институт биологических исследований» (что КСИР под этим подразумевает, не совсем понятно).
Военные базы.
По предварительным данным, в результате иранской атаки имеются серьезные разрушения в нескольких местах. По предварительным данным, пострадало 23 человека. Один получил травмы средней степени тяжести, другие ранены легко.
Воздушная тревога была рано утром в воскресенье, 22 июня, по всему Израилю. Это был первый ракетный обстрел после ночной атаки американских бомбардировщиков на ключевые ядерные объекты Ирана. В 07:38 под ударом оказались практически весь Гуш-Дан, весь центр и весь север страны.
В 07:42 атакованы были Хайфа, север Голанских высот и странная дуга, охватывающая округ Шарон, округ Шфела, Иерусалим, но не Тель-Авив.
Вот где прозвучала сирена во время следующих обстрелов. В 07:44:
В 07:48
В 08:02
В то же время в Хайфе сообщили о необычном событии: падения были, но сигнал тревоги не прозвучал.
В 10:00 были подведены окончательные итоги. По Израилю было выпущено 35 ракет. Большинство из них были сбиты. Всего было три попадания: в Тель-Авиве, в Хайфе и в Нес-Ционе. Другой ущерб мог быть вызван падением обломков ракет. Ранено было 23 человека. Один получил ранение средней степени тяжести, другие ранены легко.