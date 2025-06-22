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Сергей Тихановский и другие политзаключенные дают первую пресс-конференцию после выхода на свободу

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  • 22.06.2025, 12:18
  • 5,852
Сергей Тихановский и другие политзаключенные дают первую пресс-конференцию после выхода на свободу
Сергей Тихановский

Прямая трансляция.

Вчера на свободу вышел политзаключенный, народный блогер Сергей Тихановский. С ним были освобождены журналист Игорь Карней, преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, активист анархистского движения Акихиро Гаевский-Ханада, Сергей Шелег, Галина Краснянская, Кирилл Балахонов, Аллан Ройо, а также трое граждан Польши. Всего стало известно о 14-ти освобожденных политзаключенных.

Сегодня в 12:30 по Минскому времени начинается пресс-конференция Сергея Тихановского и остальных освобожденных политических заключенных.

Прямую трансляцию проводит youtube-канал «Белсат».

12:40 Сергей Тихановский обратился к белорусам:

«Если вы ждали знак, то вот он. Государства погибают тогда, когда не могут отличить плохих людей от хороших».

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