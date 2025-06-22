Сергей Тихановский и другие политзаключенные дают первую пресс-конференцию после выхода на свободу 2 22.06.2025, 12:18

5,852

Сергей Тихановский

Прямая трансляция.

Вчера на свободу вышел политзаключенный, народный блогер Сергей Тихановский. С ним были освобождены журналист Игорь Карней, преподавательница МГЛУ Наталья Дулина, активист анархистского движения Акихиро Гаевский-Ханада, Сергей Шелег, Галина Краснянская, Кирилл Балахонов, Аллан Ройо, а также трое граждан Польши. Всего стало известно о 14-ти освобожденных политзаключенных.

Сегодня в 12:30 по Минскому времени начинается пресс-конференция Сергея Тихановского и остальных освобожденных политических заключенных.

Прямую трансляцию проводит youtube-канал «Белсат».

12:40 Сергей Тихановский обратился к белорусам:

«Если вы ждали знак, то вот он. Государства погибают тогда, когда не могут отличить плохих людей от хороших».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com