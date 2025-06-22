Швейцарская компания представила роботов с «носом» 22.06.2025, 15:36

Эта разработка может сэкономить предприятиям круглую сумму.

Швейцарская технологическая компания ANYbotics представила инновационное решение для обнаружения утечек газа на опасных промышленных объектах. Новый модуль Gas Leak and Presence Detection интегрирован в робота ANYmal и уже демонстрирует эффективность на пилотных проектах, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Используется модульные газоанализаторы и круговая (360°) акустическая камера для выявления источников утечек и измерения концентрации газа в воздухе. Эта технология способна обнаруживать широкий спектр утечек, включая пар, сжатый воздух, вакуум, токсичные газы и углеводороды.

Система не только определяет утечки, но и количественно оценивает потери и их стоимость. Все данные поступают в платформу управления данными. По данным ANYbotics, невидимые утечки могут обходиться предприятиям более чем в $57,000 в год.

«Наше решение меняет правила игры в сфере промышленного мониторинга. ANYmal теперь может автоматически находить утечки, оценивать потери и оповещать персонал в режиме реального времени», — заявил исполнительный директор компании Петер Фанкхаузер.

Технология повышает безопасность, снижает операционные расходы и помогает сократить выбросы. Робот свободно передвигается в труднодоступных зонах, заменяя стационарные датчики и снижая риски для человека.

По словам представителей компании, решение уже успешно применяется в энергетике, металлургии, добыче полезных ископаемых и нефтегазовой отрасли.

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