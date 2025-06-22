Глава Пентагона: Ядерные амбиции Ирана уничтожены 22.06.2025, 15:42

Американские удары по Ирану содержали элементы «дезориентации».

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с первыми комментариями после того, как США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.

Его заявление в воскресенье приводит CNN.

Комментируя удары, Хегсет сказал, что «приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был четким, решительным и понятным».

«Мы разрушили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены», – заверил Пит Хегсет.

Хегсет также заявил, что американские удары по Ирану содержали элементы «дезориентации». Возможно, это намек на заявление Белого дома о том, что президент Трамп потратит до двух недель на принятие решения о военном вмешательстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com