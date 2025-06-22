Глава Пентагона: Ядерные амбиции Ирана уничтожены
- 22.06.2025, 15:42
Американские удары по Ирану содержали элементы «дезориентации».
Министр обороны США Пит Хегсет выступил с первыми комментариями после того, как США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.
Его заявление в воскресенье приводит CNN.
Комментируя удары, Хегсет сказал, что «приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был четким, решительным и понятным».
«Мы разрушили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены», – заверил Пит Хегсет.
Хегсет также заявил, что американские удары по Ирану содержали элементы «дезориентации». Возможно, это намек на заявление Белого дома о том, что президент Трамп потратит до двух недель на принятие решения о военном вмешательстве.