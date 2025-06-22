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Россияне боятся высадки украинского десанта на Кинбурнской косе

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  • 22.06.2025, 16:39
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Россияне боятся высадки украинского десанта на Кинбурнской косе

Оккупанты укрепляют оборону.

Россияне используют на Кинбурнской и Тендровской косах артиллерию и противотанковые средства, поскольку очень боятся, что ВСУ там проведут операцию по высадке и захвату плацдарма, хотя в целом эту технику враг применяет ограниченно. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет unian.net.

«И артиллерия, и противотанковые средства - это то вооружение, которым можно препятствовать в высадке нашего десанта. Кроме того, артиллерией оттуда противник достает до нашего берега, в частности района Куцурубской общины, Очакова», - отметил он.

«больше похоже на то, что противник усиливает свой гарнизон на этих косах».

«И именно потому, что он очень боится, что мы осуществим операцию по высадке, форсированию и захвату там плацдарма», - подчеркнул военный.

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