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Глава МИД Ирана срочно вылетел к Путину

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  • 22.06.2025, 17:16
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Глава МИД Ирана срочно вылетел к Путину

Тегеран надеется на помощь российского диктатора.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи срочно вылетает в Россию на переговоры с Путиным после того, как США решились присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам, которые более недели бомбил Израиль.

«Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство», — заявил Арагчи на пресс-конференции в воскресенье.

Россия хотела бы вмешаться в ситуацию с Ираном, ведь под ударом близкий партнер и союзник, было предпринято немало дипломатических усилий, но все попытки закончились безрезультатно, рассказали The Moscow Times источники, близкие к внешнеполитическому блоку Кремля и к российскому МИДу.

По словам одного из источников, действующего чиновника правительства, Кремль все же может попытаться повлиять на происходящее в партнерстве с «дружественными» странами — Китаем, Бразилией и Индией. «Будем пытаться создать некий фронт стран, выступающих за мирное решение иранской ядерной проблемы, — сказал источник. — Очень важно каким-то образом попытаться убедить американских партнеров в зоне [Персидского] залива, чтобы они тоже постарались повлиять на Вашингтон в плане большей сдержанности».

Российско-иранский договор о стратегическом партнерстве не предусматривает военной помощи, и ждать от Москвы «демонстрации мускулов» в поддержку Ирана вряд ли стоит.

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