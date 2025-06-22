Tesla запустила первые роботакси 3 22.06.2025, 19:27

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После почти десяти лет обещаний Маска.

Компания Tesla Илона Маска запустила свои первые роботакси на улицах города Остина, штат Техас (США), сообщает Bloomberg. Запуск беспилотной службы такси состоялся 22 июня и пока носит ограниченный характер — в испытаниях участвует лишь несколько автомобилей в определенных районах города. Tesla отобрала первых пассажиров вручную, ожидая от них отзывы о поездках, так что широкая публика пока не может воспользоваться услугой.

Издание пишет, что скромный по масштабам запуск вызвал большой интерес у инвесторов, которые рассчитывают на новое направление бизнеса для оживления компании, пострадавшей от падения продаж и негативного отношения потребителей к Маску. Отмечается, что генеральный директор Tesla делает ставку на будущее компании в области автономного вождения, искусственного интеллекта и человекоподобных роботов — перспективных, но пока во многом непроверенных рынках.

Согласно регламенту, роботакси будут доступны ежедневно с 6 утра до полуночи в определенных геозонах города. В плохую погоду сервис может быть ограничен или недоступен. На раннем этапе в автомобилях будет присутствовать «монитор безопасности» на переднем пассажирском сиденье.

Маск заявил, что Tesla сначала запустит от 10 до 20 автомобилей, затем расширит парк до тысячи машин в течение нескольких месяцев, а позже представит специально созданный Cybercab без педалей и руля. Впрочем, он уже не раз давал обещания, а затем не выполнял в области автономности автомобилей своей компании — еще в 2016 году он намекал на возможность автономного сервиса, а в 2019-м утверждал, что клиенты Tesla смогут использовать свои автомобили как роботакси к 2020 году.

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