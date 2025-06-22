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Врач развеяла популярный миф о сахаре

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  • 22.06.2025, 20:12
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Врач развеяла популярный миф о сахаре

Почему людей так тянет на сладкое?

Зависимость от сахара носит поведенческий характер и не является схожей с наркотической или алкогольной в биологическом смысле. Об этом изданию WellnessPulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

По словам врача, в связи с популяризацией здорового образа жизни отказ от сладкого привлекает внимание многих людей. В интернете появляются руководства по «детоксикации от сахара», которые обещают быстрое улучшение самочувствия и снижение веса. Однако, доктор Вигелене отметила, что в таких диетах нет необходимости.

«Сахар сам по себе не является токсином, от которого нужно «очищать» организм. Проблемы со здоровьем могут быть связаны не с наличием сахара в рационе как такового, а с его типом, количеством и привычками употребления», – пояснила эксперт.

Диетолог объяснила, что на стандартной диете (2000 калорий) взрослым людям можно потреблять не более 12 чайных ложек (50 граммов) добавленного сахара в день. При этом под «добавленным» подразумевается весь сахар из продуктов питания и напитков за исключением фруктов, овощей и молока.

Вигелене добавила, что многие люди часто выходят за рамки рекомендованных значений. Причиной этому служит поведенческая зависимость от сахара.

«Некоторые исследования на животных показали, что сахар, особенно в сочетании с жирами или рафинированными углеводами, может стимулировать ту часть мозга, которая отвечает за получение удовольствия и формирование привычек», – отметила специалист.

По словам диетолога, аналогичный эффект может возникнуть и у людей. Однако современные научные работы не подтверждают идею о том, что сахар вызывает физическую зависимость так же, как наркотики или алкоголь. Это значит, что сахар не вызывает клинического привыкания, которое потребовало бы клинической детоксикации.

Врач напомнила, что основными причинами тяги к сладкому являются жесткие диеты, попытки полностью отказаться от сахара и недостаточное питание в течение дня. Также к «сладкой зависимости» может приводить привычка «заедать» эмоции.

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