В Дамаске смертник взорвал себя в православной церкви 22.06.2025, 20:41

По меньшей мере 15 человек погибли.

В столице Сирии Дамаске террорист-смертник подорвал себя в церкви Мар Элиас, расположенной на востоке города, сообщают СМИ.

Один из свидетелей сообщил агентству Reuters, что взрыв произошел внутри церкви. Агентство отметило, что представитель сил безопасности Дамаска не сразу ответил на запрос о комментарии.

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила о 30 раненых и погибших, точное количество которых неизвестно, отмечает издание. Как минимум 15 человек погибли.

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